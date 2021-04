El presagio del papá de Fantino: le juró que su casa se iba a derrumbar y ahora un amigo le avisó que se la llevó el río

Alejandro Fantino relató una anécdota escalofriante en su programa en América TV, Fantino a la tarde. El conductor se tomó unos minutos al aire para compartir con la audiencia un hecho que lo dejó sin palabras.

El periodista recordó que, en junio del año pasado, en medio de la pandemia por el coronavirus, perdió a su padre, Jorge, que tenía 77 años.

Esta tarde en su ciclo, mientras estaba al aire recibió una información vinculada a su papá, que lo tomó por sorpresa y le causó una profunda nostalgia.

"Parece increíble. Son esas cosas de la vida....", comenzó diciendo Fantino, con la mirada fija en su teléfono. En el estudio nadie entendía qué estaba sucediendo y estaban expectantes escuchando al conductor. "Les voy a pasar éstas fotos para que las puedan poner en la pantalla", precisó, en diálogo con su producción, y continuó con su relato.

"Mi viejo pasaba gran parte de su vida en esta casa, que está ubicada al borde de un río en Sauce Viejo, Santa Fe. Él siempre decía 'cuando yo me muera, esta casa se la va a llevar el río'. Repetía todo el tiempo eso. Recién me llamó por teléfono un amigo y me dijo 'se fue la mitad de la casa al agua ayer'. Cedió el terreno y se cayó el jardín y toda la parte de la pileta", completó el conductor, desconcertado con lo ocurrido.

La figura de América TV indicó que, debido a las restricciones por la cuarentena, desde hace tres meses que puedo viajar a su provincia natal para visitar la propiedad que perteneció a su padre. "Es un lugar hermoso. Un paisaje maravilloso. Se puede nadar y pasear por el río. Tengo muchos recuerdos de esa casa. Pasé mucho tiempo con mi viejo y mi familia en esa casa", finalizó.