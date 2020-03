Preocupada por sus padres, Majo Martino se quebró en vivo: “Tengo miedo”

Preocupación, angustia e incertidumbre genera la pandemia del coronavirus que en el país ya dejó 3 muertos y 97 infectados. La población de riesgo son los mayores de 60 años y esto pone en alerta a todos y los panelistas de la televisión no están ajenos.

Durante la emisión de Los ángeles de la mañana, que condujo Lourdes Sánchez reemplazando a Ángel de Brito que está en cuarentena por haber vuelto de vacaciones en el extranjero, las panelistas manifestaron el miedo que les provoca que sus padres se contagien de la enfermedad.

Majo Martino fue una de las que más angustiada y no pudo contener las lágrimas cuando se refirió a la salud de los suyos. “Por primera vez se despertó una conciencia global y una unión más allá de todo, donde lo único que importa es cuidarnos y a nuestros afectos. Y está cosa de decir 'no puedo ir a ver a mis viejos'. Mis viejos son grandes, yo tengo miedo te digo la verdad, tienen 75 años y la última vez los vi fue hace 15 días”, comenzó diciendo la morocha.

“Están en el grupo de riesgo, en tratamientos médicos, yo quisiera acompañarlos, estoy pensando en saludarlos hasta sea desde la ventana.No quiero contar pero uno de los dos está en tratamiento médico, necesita salir para ir al médico. Gracias a Dios están bien pero tiene que salir a hacerse el tratamiento”, sumó.

“Yo la quería acompañar a mi mamá al médico y me dijo que no, que no me quería exponer a eso. Le dije que tome todas las precauciones, barbijo, guantes, todo. Uno se desespera. Ellos nos quieren seguir cuidando a nosotros y a cierta edad yo me preocupo por ellos”, concluyó.

