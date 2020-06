Preocupación por la salud de Tristán: en silla de ruedas y con demencia senil

El artista de 83 años no pudo recuperarse de una fractura de cadera que sufrió en 2019.

Federico Díaz Ocampo, el hijo de Tristán, habló sobre la salud de su padre, quien desde 2019 está internado en un centro de rehabilitación de Córdoba a causa de una fractura de cadera. Además, el actor de 83 años tiene demencia senil.

“Mi padre está en un centro de rehabilitación de Córdoba desde febrero y decidimos llevarlo ahí con mi hermana (Victoria, que vive en esa ciudad) para poder empezar a hacer todo lo que faltaba. No es que no lo estaba haciendo la obra social (de actores), pero los tiempos de ellos no eran los que necesitaba una persona de 83 años", dijo en una nota con "Confrontados" (El Nueve).

Al referirse a cómo ve a su papá, Federico dijo: "Es una edad bastante difícil y la verdad a mi me hace muy mal porque pasé de verlo entero, como lo vi siempre a mi padre, a que de repente no vuelva a caminar. A nosotros nos hizo muy mal el tema de la rehabilitación. Siempre fue un tipo duro y verlo en una silla de ruedas...".

Luego aclaró que el humorista no padece Alzheimer como había trascendido. “El 2011 le detectaron una pequeña demencia senil que, obviamente, se fue agravando hasta la fecha. Pero él nos reconoce tanto a mi hermanos como a mí. De hecho, yo el otro día hablé con él”.

Por último, manifestó que anhela que las autoridades de Pergamino, ciudad natal de Tristán y lugar que él siempre nombraba en las entrevistas, le hagan "una estatua o una placa" de reconocimiento.

