Susana Giménez, tras contagiarse de Covid, fue internada

Susana Giménez tiene COVID-19. La información fue confirmada en la noche del miércoles por el periodista Ángel de Brito quien anunció la noticia en su cuenta de Twitter.

"Positivo para Susana Giménez. Tuvo síntomas el día que se vacunó, se hisopó y le dio positivo. Su hija está esperando el resultado del test", detalló el periodista y conductor de "Los ángeles de la mañana".

La diva argentina se encuentra residiendo en Uruguay desde mayo del 2020. Allí recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 por lo que se presume que tendrá un tránsito leve por la enfermedad.

Susana recibió las dosis de Pfizer en el Campus de Maldonado: la primera fue el 24 de abril y la segunda, el jueves 3 de junio pasado. Su hija, Mercedes Sarrabayrouse también se contagió y el test que se hizo arrojó un positivo.

PrimiciasYa.com habló ayer con su hermano, Patricio Giménez, quien no tuvo contacto estrecho con ellas porque desde hace unos días se encuentra viviendo en Montevideo.

"Hablo todos los días con Susana, yo ahora estoy en Montevideo. Por suerte satura bien y está bien", declaró el cantante en charla con este medio.

Mirtha Legrand también habló con PrimiciasYa.com y reveló: "Yo lo sabía desde el sábado que Susana se contagió. Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice", comenzó diciendo La Chiqui

"Hablé ayer con Susana y está bien. Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado. Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho a Susana", añadió Mirtha.

Luis Novaresio aprovechó el pase televisivo que hizo con Viviana Canosa en A24 y contó que habló con Susana vía WhatsApp. "Es cuestión de paciencia. Saturo bien (de oxígeno), pero el dolor de cuerpo es horrible. Les mando un beso", dijo la diva.

Ante la insistencia de Novaresio, Giménez le mandó un breve audio, disculpándose por no poder salir al aire para hablar de su salud. "Mi amor, no puedo ni hablar. Gracias", señaló Susana.

Y en la noche del jueves, el periodista Pablo Montagna informó en Twitter que la animadora de Telefe tiene una baja oxigenación en sangre y que será sometida a estudios para chequear el estado de sus pulmones.

"Oxigena bajo Susana Giménez. Le harán estudios para como están sus pulmones", indicó Montagna.

Luego, Daniel Ambrosino confirmó: "En este momento Susana Giménez internada en el Sanatorio Cantegril. En el cuarto piso. En habitación común. Nos confirma el colega Gustavo Descalzi desde Uruguay".

Este portal habló también con Patricio Giménez, quien indicó: "Se va a quedar para hacerse estudios, está bien".

