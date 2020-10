Preocupación: el Pollo Álvarez se ausentó de "Nosotros a la Mañana" por un problema de salud

En la mañana del miércoles, "Nosotros a la mañana" arrancó de una manera diferente en la pantalla del Trece.

Sandra Borgui regresó al estudio y se encargó ella sola de la conducción.

Y con el correr de los minutos, la periodista explicó que el Pollo Álvarez no pudo estar presente hoy porque sufría un fuerte dolor de estómago y en todo el cuerpo.

Luego, a través de una comunicación telefónica con él, el conductor contó que había hablado con dos médicos diferentes y, a pesar de que ambos le dijeron que era poco probable que tuviera coronavirus (por la falta de síntomas compatibles), esta tarde se hará el hisopado.

"Me lo voy a hacer de forma privada para quedarme tranquilo. Hasta que no tenga el resultado me voy a quedar en casa porque yo en el trabajo me cruzo con mucha gente. Hay un tema de responsabilidad social", indicó el Pollo.

