La preocupación de Miguel Ángel Cherutti por haber participado en el programa de Lizy Tagliani: “Quedé...”

Miguel Ángel Cherutti participó de “El Precio Justo“, el programa de Lizy Tagliani, donde se confirmaron casos de coronavirus en las últimas horas.

En una entrevista con la web de Radio Mitre, el actor contó sus sensaciones y manifestó su preocupación por el tema.

“Me llamó una de las productoras para decirme que me quedara tranquilo porque la persona que está infectada no tuvo contacto directo conmigo ni con otros participantes. Igual te quedas un poco shockeado. Pregunté y averigué absolutamente todo. El protocolo es muy estricto, cuando entras al estudio hay muy poca gente, y se respeta la distancia con todos, con los camarógrafos y gente de control no tenes contacto”, comenzó diciendo el humorista en diálogo con Juan Etchegoyen.

Luego agregó: “Yo quiero llevar tranquilidad a mis amigos y a la familia de que está todo bien. No me quiero dar manija, creo en lo que me dijeron en el canal, su protocolo es muy estricto y bueno, estoy tranquilo”.

“Estoy bien, entero, y por su puesto que te shockea un poco al principio la noticia, pero también te dan la tranquilidad de que no estuviste en el grupo de riesgo porque no te conectaste con esa persona. Si vos te empezás a bloquear y darte manija, estamos mal”, agregó al respecto.

Por último, se refirió a la posibilidad de hacerse el hisopado para descartar la infección: “No tengo pensado hacérmelo. Me dijeron del canal que si tengo algún síntoma me lo haga pero si no, no”.

