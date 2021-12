Preocupación por la extrema flacura de Noelia Marzol: "Estoy desapareciendo"

Noelia Marzol tiene un gran presente: este año se casó con Ramiro Arias, fue mamá de Donatello, está en teatro con SEX y es una de las finalistas de La academia de ShowMatch.

Pero todo eso le genera trabajo y desgaste físico por lo que está perdiendo mucho peso que no logra recuperar.

“Estoy desapareciendo poco a poco. Peso 45 kilos. Entre la teta, la maternidad que es un desgaste y los ensayos no puedo más”, dijo la rubia sobre su extrema flacura en LAM.

Además, Noelia se refirió a su presente como madre: “Me da mucha culpa dejarlo para ir a trabajar. No me gusta hablar de eso porque me largo a llorar. Lleva mucho tiempo todo esto, pero mi consuelo es que todo lo que hago lo hago por su futuro. Desde que nació hago todo por y para él”.

“Él estuvo grave y en neo durante mucho tiempo. En redes decían que eso pasó porque yo hacía ejercicio físico, pero eso no es así y yo recibí mucha agresión”, dijo en cuanto al nacimiento del bebé.