Claribel Medina preocupada por el futuro de sus hijas: le plantearon irse de la Argentina

La actriz y conductora Claribel Medina reveló la preocupación que siente por el futuro de sus hijas Antonella y María Agostina, quienes le plantearon la posibilidad de irse de la Argentina debido al delicado presente económico que se vive en el país.

“Es un país de autores y me resulta triste que suceda la falta de trabajo en la televisión. En el extranjero, siempre admiraron a los artistas de acá", comenzó Claribel, nacida en Puerto Rico, en charla con Mitre Live.

Y añadió: "Es muy triste que hoy tengamos a tanta gente buscando trabajo y que no puedan hacerlo en Argentina, nosotros tenemos una juventud que no se pueda ir toda del país y tenemos que defender ese talento joven”.

"Me preocupa y me han planteado irse de la Argentina. Yo creo que en todos los hogares se habla sobre este tema. La preocupación por el futuro de nuestros jóvenes. Cómo hacen para sostenerse económicamente”, expresó sobre el diálogo que mantiene con sus hijas por este tema.

En este sentido, Federico Bal estuvo el domingo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand y reflejó la migración masiva de sus amigos al exterior producto de la delicada situación económica y social que atraviesa la Argentina.

"Amo igual a mi país. El 80 por ciento de mis amigos se fueron del país, no tengo amigos literal acá. Al mismo tiempo hace que no tenga amigos porque no tengo el diálogo constante", sostuvo el actor, quien dijo que se quedó "solo" ante la ida de sus amigos más cercanos.

"La plata no les alcanzaba, la inseguridad. Lo que a todos que tenemos una hermana, amigo, que se puede llegar a ir", consideró Bal.

Y graficó el ejemplo que lo uso darse cuenta de la ida de sus amigos: "Preparé un asado y sobró todo porque éramos tres y es re triste. me hizo ver que no hay más amigos acá. Ellos me dicen que están felices. Todos conocemos gente que están viviendo eso".

"Me interesa mucho de saber por qué realmente se fueron. Yo no me iría nunca de este país aún cuando veo a la gente con mucha hambre como veo y la inseguridad en la calle. Pasa una semana y ya la extraño a mi mamá, real, ¿cómo me voy a ir?", cerró Fede.