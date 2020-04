El drama de Palmiro Caballasca, el personaje de "Señorita maestra": está ciego, no tiene trabajo y vive en una casilla

Alejandro Lamarque llegó a la fama por protagonizar a Palmiro Caballasca en la tira “Señorita maestra”, 1983 ATC. Hoy el actor vive una situación muy preocupante: está en una casilla precaria de San Vicente, no tiene trabajo, ni la medicación que necesita para su salud.

“Es un asco como estoy viviendo, ni un perro puede vivir así”, dijo el actor al noticiero que conduce Diego Moranzoni por Crónica HD al mostrar su casilla sin paredes, de lona y sin agua potable ni baño. Además, pidió un oftalmólogo para saber si su ceguera es definitiva o tiene cura: "Me quedé ciego hace un año. Me dejé estar y me agarraron cataratas. Soy hipocondriaco y tengo la presión ahora en 20/10”.

“No tengo quien me ayude. Vivo acá en el medio del campo y a la gente de este lugar no le puedo pedir nada más. Vine por seis meses y hace dos años que estoy acá", aseguró.

“No tengo baño y tengo bolsas llenas de porquería porque nadie viene a sacarme nada”, dijo y contó que tiene una hija que no ve hace mucho tiempo. “Tiene dos pibes, está descerebrada, le decís dos palabras y se pone histérica. Está a full con su familia y no quiere que hable de ella. Dice que le da vergüenza que yo cuente en Crónica cómo estoy viviendo. Hay un chico que a veces me ayuda para hacerme las compras”, reveló.

“Pedí en el hospital que me lleven a que me operen los ojos y me dejaron tirado. Si alguien que está viendo se copa, necesito que me hagan una ecografía para ver si lo de mis ojos es operable. Yo googleé todo sobre mi tema de los ojos y sé que en veinte minutos recupero la vista. Y si me curo me puedo arreglar solo. Tengo una camioneta acá en mi casa que si puedo ver la arreglo y vuelvo a laburar”, relató.

“Tengo una historia de mierda. No conocí a mi padre y mi mamá me sacó el primer sueldo de la tele. ¿Cómo llegué a esto? Me dejé estar por gil. Yo no soy pobre, vivo aquí porque no tengo para pagar una sirvienta. Perdí como en la guerra cuando vendí la casa que tenía a un dólar de veinte pesos. Vivo así porque no puedo ver”, contó ya que al perder la visión no pudo manejar más su remise.

"Necesito la vianda de comida que dicen que dan para la gente que no tiene. Irme de acá si me pueden poner con gente copada que me cuide”, pidió.

"Estoy agradecido de corazón. Tengo que pedir también alcohol en gel, lavandina y cosas de limpieza. Necesito que el municipio venga a casa a llevarse todas las bolsas de porquerías que tengo acá", finalizó.

A ver la entrevista, Nacha Guevara se solidarizó con Alejandro y apuntó contra Actores: “Alejandro Lamarque necesita ayuda. La Vergüenza es la Asociación Argentina de Actores que no mueve un dedo”, escribió en su Instagram.

