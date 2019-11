Preocupa la salud de Jorge Lanata: Otra vez está internado

"En el día de la fecha ingresó a nuestro Instituto de Rehabilitación el Sr. Jorge Lanata con diagnóstico de fractura traumática de su primera vértebra lumbar asociada a intenso dolor e impotencia funcional de miembros inferiores, con imposibilidad de marcha”, indicó el parte médico firmado por los doctores Claudio Pensa, director Médico General de Fleni y Lisandro Olmos, director Médico del Instituto de Rehabilitación Adultos.

Y se agrega: “Se planificó su internación en rehabilitación multidsciplinaria con la participación del Departamento de Neurocirugía y Cirugía de Columna para evaluación de la fractura, alivio del dolor lumbar, fortalecimiento muscular y mejora de capacidad funcional motora en miembros inferiores”, indicó el comunicado difundido por Fleni. “En lo que respecta a su cuadro clínico general, se trabajará en conjunto con su equipo médico de cabecera liderado por el Dr. Pablo M. Raffaele".

LEER TAMBIÉN: Jorge Lanata: "Me pelee con todos los gobiernos de Alfonsín para acá"

Esta es la quinta internación de Jorge en lo que va del año. El inicio del 2019 fue internado durante 15 días por una gastroenteritis. Después vinieron otros virus (conjuntivitis y gripe A) y, en el último mes, sufrió tres caídas que fueron determinantes para que decidiera frenar en su actividad laboral.

VIDEO DE LANATA DONDE ANUNCIA QUE DEJA LA ACTIVIDAD HASTA 2020

“Yo contaba el otro día en una nota algo que mucha gente me comentó después, que es que para mí es muy cálido y muy íntimo que la gente me dijera “yo rezo por vos” cuando me encuentran en la calle y demás, es como que me dan algo de ellos. Bueno, sabés que me dicen también todo el tiempo y recién viniendo a mi casa me volvió a pasar con las cuatro personas que me crucé? Me dicen “cuidate”, “cuidate””, comenzó el mensaje.

“Bueno, ¿sabés qué?, les voy a decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del transplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón, para llamarlo de algún modo, enfermedades asociadas con ese tema. Y vos lo sabés, porque fue público, este año me internaron cuatro veces, y en el último mes me caí tres veces, y el último fue horrible, realmente, me caí de espaldas en el piso de la radio, fue realmente muy fuerte”, agregó.

“O sea que ¿sabés qué?, les voy a hacer caso, me voy a cuidar, voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la pantalla de El Trece, por esta bati pantalla, en este bati canal. Pero ahora paro, porque tengo que hacerlo, y aparte tengo que hacerles caso. Gracias", concluyó agradecido.