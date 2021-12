La pregunta de Juana Viale, que despertó la emoción de Flor Vigna

La conductora, Juana Viale, lanzó una consigna en su mesa y provocó las lágrimas de la ex figura de La Academia.

El domingo, Flor Vigna estuvo en la mesa de Juana Viale. La conductora le preguntó a los invitados qué balance hacía del año.

En ese momento, la ex figura de La Academia de Showmtach no pudo evitar emocionarse.

"Ayer cuando estaba viajando al show, que hice en la Sala Siranush, me acordé de algo. Mi mamá me llevaba cuando tenía 17 años a trabajar ahí. Íbamos en bicicleta. Y ayer hice el mismo camino... me emociona pensarlo", detalló.

Vigna remarcó que su mamá fue siempre un gran ejemplo para ella.

"Mi mamá luchó mucho en su vida y me regaló a mí esa forma de pensar... de renacer todo el tiempo y desafiar lo que te tocó e ir a buscar tu propio destino", añadió, con lágrimas en los ojos.