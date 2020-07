La pregunta sin filtro de Pampita a Ingrid Grudke sobre Roberto García Moritán

Carolina "Pampita" Ardohain recibió el martes a Ingrid Grudke en su programa "Pampita Online", Net.

La conductora sorprendió con una pregunta sin filtro a su invitada con respecto a su marido.

"No pregunto nada del pasado pero a Ingrid sí. ¿Te propuso casamiento Rober (Moritán)?", indagó Pampita.

LEER MÁS: El inconveniente que tuvo Pampita con su WhatsApp: qué le pasó

Ante la sorpresa de la consulta, la rubia respondió: "No es una mentira. Yo no lo conozco y no sé de dónde salió eso. Te lo digo a vos, no sé quién dijo eso".

"Tenemos la confianza. Ni vale la pena", añadió la modelo sobre ese rumor que había circulado.

Cabe recordar que la conductora se casó con Roberto García Moritán a fines de 2019 y luego habían surgido rumores de una relación anterior del empresario gastronómico con Grudke.

LEER MÁS: Rocío Guirao Díaz aclaró el motivo por el que no aceptó trabajar con Pampita

El video.