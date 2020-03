Se posterga el estreno de "Corazón Loco", la nueva película de Adrián Suar, por el Coronavirus

Estaba previsto para el jueves 19. Patagonik anunció que la película no estará en cartel la semana próxima.

El presidente Alberto Fernández indicó que la cuarentena de los argentinos que provengan de los países de riesgo será obligatoria.

"La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", expresó el Presidente.

Sobre los vuelos provenientes de Italia , epicentro europeo de contagio del nuevo coronavirus , el Presidente dijo que "frente a Italia que ha dispuesto cerrar fronteras" y "no va a dejar entrar y salir a italianos", la Argentina "debería suspender el trato con ese país por este tiempo".

LEER TAMBIÉN: Se conoció el trailer de “Corazón roto”, la próxima película de Adrián Suar

"Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus . Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días", indicó Fernández.

En sintonía con esto, el Gobierno analiza la suspensión de los espectáculos públicos.

El primer show en suspenderse fue el Tini Stoessel previsto para el fin de semana en el Movistar Arena de la zona de Palermo.

Ahora, el filme "Corazón Loco", que protagonizan Adrián Suar, Gabriela Toscano y Soledad Villamil, no se estrenará el 19 de marzo como estaba previsto.

"Conforme a los hechos de público conocimiento y a las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud de La Nación y la OMS ( Organización mundial de la salud), con respecto al coronavirus (COVID-19), hemos tomado la decisión de postergar el estreno de la película "CORAZÓN LOCO", expresa el comunicado firmado por PATAGONIK.

Habrá que esperar hasta que se vuelva a anunciar el estreno de la pieza cinematográfica.

LEER TAMBIÉN: El encuentro entre Messi, Adrián Suar, Nico Vázquez y Gustavo Bermúdez en España