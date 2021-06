El posteo de Romina Pereiro tras la sorpresiva renuncia de Jorge Rial a "TV Nostra"

El pasado viernes, Jorge Rial anunció el sorpresivo final de "TV Nostra" a dos meses de tener aire en la pantalla de América. El conductor reconoció que fue una "decisión personal" y asumió la total responsabilidad.

“Me tomo unos minutos para decirles algo, una decisión absolutamente personal que tomé en las últimas 48 horas”, comenzó Jorge.

Y luego añadió: “Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa, o que sabe lo que el otro quiere. Pasa mucho en este medio y a veces nos enojamos y preferimos putear a la gente y echarle la culpa. Y la verdad, no es este el caso”.

LEER MÁS El mensaje de More Rial a Jorge tras su renuncia a "TV Nostra": "Siempre vas a ser..."

Y en medio del escándalo mediático, el conductor encontró la calma en su núcleo familiar. Fue Romina Pereiro quien mostró que puertas para adentro la familia permanece unida y Jorge está muy bien.

A través de sus stories de Instagram, la mujer del periodista compartió una postal que los muestra disfrutando de una tarde con Rocío, una de las hijas de él.

"Bancamos a full", escribió Romina junto a la imagen en la que se ve a Jorge Rial sonriendo junto a ella y la joven. Y coronó la postal con la canción All you need is love (Todo lo que necesitás es amor) de The Beatles.

LEER MÁS El mensaje de Jorge Rial tras su renuncia y final de "TV Nostra"