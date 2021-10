El posteo de Maxi López desde París con sus hijos en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara, La China Suárez y Mauro Icardi se volvieron tendencia durante todo el fin de semana en las redes sociales. La mediática y el futbolista del PSG entraron en un fuerte conflicto que derivó en durísimos posteos de la rubia en Instagram.

Icardi, en medio del escándalo, se ausentó a los entrenamientos de su equipo en Francia y apareció en Milán, Italia, donde Wanda se había ido con sus hijos. Además, el domingo le dedicó un tierno posteo por el día de la madre: "Feliz día mamucha", expresó.

Luego Nara sorprendió con otro fuerte mensaje desde las redes al aparecer sin su anillo de casamiento, que ocurrió en 2014. "Me gusta más mi mano sin anillo", lanzó picante en la historia.

Todo esto estalló el sábado cuando Wanda lanzó un contundente mensaje en sus historias: "Otra familia que te cargaste por zorra", fueron las palabras que abrieron el culebrón.

En este contexto, Maxi López, ex marido de Wanda Nara y padre de sus tres hijos varones- Benedicto, Valentino y Constantino- se mostró calmo desde las redes sociales acerca de este tema y este lunes compartió un posteo preparando pastas caseras junto a sus hijos.

"Valentino no está de acuerdo con la salsa, Benedicto se divierte y Constantino tiene clara su idea, cómo llegar a un acuerdo con los Tanitos?", expresó el ex futbolista en Instagram desde París. Por el momento no hizo referencia expresa al escándalo que involucra a la madre de sus hijos y su ex amigo Icardi.