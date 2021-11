El posteo de Mauro Icardi con Wanda Nara y sus dos hijas

A una semana de cerrar su Instagram, Mauro Icardi decidió reabrir su cuenta en la red social y conservar todas las fotos que tenía en su muro. Además, realizó nuevos posteos con imágenes junto a Wanda Nara.

El delantero del PSG decidió seguir como si no pasara nada en la virtualidad tras el escándalo con La China Suárez: no solo mantiene todas las fotos con sus hijas, sino que además no borró ninguna de las fotos en las que se lo ve junto a Wanda Nara que esta semana decidió terminar con la relación.

Pero además, el sábado agregó un sugestivo posteo y una imagen junto a su esposa. En el mismo se ve a Mauro Icardi abrazado a la mamá de sus hijas Francesca e Isabella al aire libre mientras sonríen para la cámara, que acompañó con un emoji de un fueguito y un corazón rojo.

Por otro lado, en Instagram Stories agregó otro texto que dará que hablar: "Acostumbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo".

Lo cierto es que en la noche del sábado, Icardi sorprendió con una historia en donde se lo ve mostrando una cerveza bien fría y al borde de una lujosa piscina, ¡en compañía de Wanda!

"Qué lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría", reflejó Icardi en sus historias.

Luego, Wanda mostró su retorno a Milán en avión pero finalmente no lo hizo sola, ya que luego el futbolista subió un posteo con una imagen junto a sus dos hijas y su mujer en pleno vuelo rumbo a Milán. La reconciliación parece un hecho. Luego, ya en tierra, llegó el turno del fuego al aire libre.