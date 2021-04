El posteo de Cristiana Sinagra luego de que Morla habló de la duda de Diego sobre la paternidad de Junior

Matías Morla rompió el silencio en televisión por primera vez luego de la muerte a los 60 años de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre del año pasado.

El ex abogado del Diez se refirió a todos los temas en el estreno de "TV Nostra", América, y en un momento habló a las dudas que le planteó el propio astro sobre la paternidad de Diego Junior, su hijo italiano.

"Diego Junior me parece un chico que sufrió, tuvo muchas dudas sobre la paternidad, hasta Diego tenía esas dudas, se lo dijo, mirá, yo sé que tu mamá estuvo con algunos hermanos míos, hay charla dudando de la paternidad y no entiendo que Junior ahora habla mal de mí. Es el mismo que me llamaba y me pedía un Mercedes Benz", precisó el letrado.

Además, Morla en la charla había asegurado que el futbolista creía que ella (Cristiana Sinagra) estuvo con uno de sus hermanos.

Al mismo tiempo que se veía en el programa de Jorge Rial la entrevista, Sinagra, madre de Junior, lanzó un certero posteo vía Instagram que sería respuesta a los dichos del abogado.

"Antes o después todo llega!!!", reflejó la mujer en su cuenta en la red social.

