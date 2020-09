Por el positivo de Toti Pasman, la producción de Mirtha Legrand hisopó a Juana Viale: El resultado

El periodista Juan Carlos Toti Pasman confirmó que le dio positivo el resultado de su hisopado por sospechas de COVID-19.

"Por suerte estoy bien, en casa, me dio positivo el resultado anoche, me avisaron de Swiss Medical. Tomamos la decisión de hisoparnos con mi mujer el lunes. Lo hicimos al final el martes. Julia había estado con su tía que dio positivo pero gracias a Dios ella dio negativo por lo que evidentemente me contagié en otro lado. Pero estoy bien, gracias por llamar", declaró el periodista en charla con "Informados de todo".

Pasman dijo que no tuvo fiebre y que solo se sintió cansado. "Nunca tuve fiebre, ayer estuve un poco cansado y hoy me levanté mucho mejor. Estoy bien", expresó.

Toti estuvo el fin de semana en "Almorzando con Mirtha Legrand" como invitado: "Cuando me senté con Juanita no tenía ningún síntoma. Hasta ayer a la mañana estaba 10 puntos. Recién después de almorzar me empecé a sentir casado. Llamé a la producción de Juanita y le pedí disculpas".

Ante el hecho, la producción de "Almorzando con Mirtha Legrand" le hizo un hisopado a Juana Viale.

"Debido a la noticia del caso de COVID positivo del periodista Toti Pasman, quien se realizó el estudio pertinente el lunes 1° de septiembre y fue invitado a “Almorzando con Mirtha Legrand”, grabado el pasado sábado 29 de agosto, StoryLab seguirá el protocolo que establece 48hs de contacto estrecho. Pese a que pasaron más horas (72hs), desde la productora hemos contactado a cada invitado que participó del programa para notificarlos y ofrecer realizarles el test. La Sra. Juana Viale no presenta síntomas, se realizó el testeo y el resultado fue negativo", explicaron desde la productora.

"El resto del equipo se encuentra sin síntomas, pero tomamos la responsabilidad en StoryLab y acompañamos este momento. En cuanto a STORYLAB S.A., productora de los ciclos “Almorzando con Mirtha Legrand” y “La Noche de Mirtha” cumple con todas las normas de seguridad establecidas y graba con anticipo ambos ciclos con las medidas necesarias para preservar la salud y bienestar de los invitados y del equipo de trabajo. Así, en el piso sólo están presentes las figuras invitadas y el equipo de producción necesario para llevar a cabo ambos programas, sin público extra. Atte. STORYLAB S.A", reza el comunicado.

