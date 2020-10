Tras el positivo de Nati Jota, Anamá Ferreira se hizo el hisopado: "Fue horrible, hasta lloré"

A través de sus redes sociales, Nati Jota contó anoche que dio positivo en la prueba de coronavirus y dio precisiones de qué fue lo que la llevó a realizarse un hisopado.

"Che, di Covid positivo", comenzó anunciando en mensaje que compartió en su cuenta de Twitter. Y continuó: "Ayer empecé a sentir que no olía bien y los gustos y eso". Con respecto a cómo se siente, la influencer indicó: "Hoy me hisopé. Estoy bien, pero una re paja".

Algunos de sus seguidores le pidieron que se cuide y lamentan su situación, mientras que otros recordaron su paso, durante la última semana por varios programas televisivos, entre ellos el ciclo de América TV, "El show de los escandalones", que conduce Rodrigo Lussich.

En ese ciclo, también se encuentra trabajando Anamá Ferreira como panelista y ella, al igual que todos los integrantes del programa, debieron hacerse hoy el hisopado.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Anamá contó cómo vivió ese momento: "Me lo hice ahora al mediodía, es un asco... Un horror. Me metieron una cosa en la nariz y le enfermera me decía que tenía que encontrar un agujerito que entra al cerebro y yo le dije con humor 'no sé si lo va a conseguir porque las modelos no tenemos cerebro'".

Y luego detalló: "Me puse a llorar, te juro. Es horrible y me lo metió dos veces en cada nariz. No lo podía creer... Todo por culpa de Nati Jota (risas). Pobre ella, está todo bien. Yo ya me lo hice, no tengo ningún síntoma y todo el equipo se lo hace hoy".

