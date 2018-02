Poroto Cubero y su acercamiento a Eva Bargiela: "Es raro porque..."

El futbolista de Vélez Sarsfield reconoció que hubo mensajes de WhatsApp entre ellos.

"Hubo mensajes, pero no hablamos permanentemente. Es raro porque es la ex del ex de mi ex...", aseguró Poroto.

"No estoy hoy en día para buscar a alguien. Estoy tranquilo, abocado a las nenas, a mi profesión y a la rutina que tengo día a día. Obviamente, me divierto, la paso bien, salgo a comer con amigos... Pero de ahí a querer entablar una relación con alguien... se va a dar casualmente", dijo el futbolista.