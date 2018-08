Vélez, Fabián Cubero, usó su cuenta de Mica Viciconte. El futbolista de, usó su cuenta de Instagram para enviarle un romántico mensaje a su novia,





El deportista no quiso dejar pasar una fecha muy importante para ambos: se cumplió un año desde que se vieron por primera vez.





"Un sol para los chicos" que organiza El Trece. La primera vez que se cruzaron fue el año pasado durante la emisión deque organiza





Luego vino el afianzamiento del romance y una historia de amor en curso. Pero desde aquel entonces a hoy, Cubero y Viciconte atravesaron varios conflictos con la ex del futbolista, Nicole Neumann, y tienen motivos varios para celebrar.





En su última declaración a este medio sobre Nicole, Mica sostuvo: "Estoy con mucho trabajo, muy contenta, tengo tres trabajos, más presencias que vuelvo a hacer, gráficas.... No tengo tiempo de responderle a una mujer que en su momento me criticó de un montón de cosas y hoy hace lo contrario. No tiene sentido. Como dije: los archivos muestran todo y si vos buscas un archivo mío no lo vas a encontrar".