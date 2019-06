Por qué se atrasó la grabación del programa de Novaresio que provocó la ida de Pergolini del estudio

Muchos creyeron ver un enojo por parte dequien en horas de la noche subió dos videos a su cuenta depara relatar que fue hasta el estudio donde iba a ser entrevistado porpero que debió irse porque no apareció nadie.

El propio Mario se encargó de aclarar esta mañana que no está enojado y que decidió borrar los videos porque eran en tono de gracia y no a modo de fastidio por lo que pasó.

Pero... ¿Qué fue lo que pasó realmente? Según fuentes que pudo consultar este medio, la entrevista iba a grabarse a las 18.30 en el estudio desde donde se hace el ciclo "Luis Novaresio Entrevista" que sale por la señal de A24. El programa del periodista rosarino se graba en las instalaciones de la productora Kzo, en Ravignani y Cabrera, barrio de Palermo.

Dado que en esta productora hay muchos programas en ejecución todo el tiempo, hay momentos donde se van adaptando los tiempos para lograr cumplir con todos. Tal es así que Luis comparte los camarógrafos y técnicos con el ciclo "PH" de Andy Kusnetzoff, que precisamente comenzó a grabarse ayer a las 16.15.

La cuestión es que "PH" iba a empezar a grabarse a las 15.15 pero se demoró el inicio. Es más, uno de los segmentos se regrabó porque no había salido bien y eso generó el retraso para el comienzo del programa de entrevistas.

Pergolini dijo en uno de sus videos que no había bajado ni Novaresio, pero lo que no sabía es que Luis estaba grabando como invitado en el programa de Andy y que si así no fuera, difícilmente podrían haber empezado porque los técnicos no estaban disponibles.

El error se suscitó en no aclararle a Mario que estaba todo muy retrasado dentro de esa productora y que, como hombre de televisión, les haga el aguante hasta que todo se ponía en marcha.

Según las fuentes consultadas por este medio, quedó cierto sabor amargo porque Pergolini se fue y no bancó los códigos y las reglas del juego de la televisión que, en infinidad de casos, no respeta a rajatabla los tiempos y horarios de grabación estipulados.

