El Pollo Álvarez reveló una enfermedad que lo afectó y hasta lo llevó a estar al borde de la muerte

El Pollo Álvarez contó que durante algunos años sufrió ataques de pánico. “Fueron tres o cuatro años de ataque de pánico. Y mucha ansiedad. Tuve momentos muy feos de ataques muy seguidos. Iba a terapia y lo trabajaba“, reveló a Juan Etchegoyen para el segmento “Mitre Live“.

“Fueron tres o cuatro años de ataques de pánico continuos. Me agarraban afuera del aire o adentro. En Tiempo Extra (programa que hacía en Tyc Sports) me han bancado muchísimo mis compañeros. Seguía mi rumbo y seguía la máquina y vos estás con algunos líos es difícil. Te liquida y es muy feo”, dijo y agregó: “Si alguien lo tiene lo puedo entender porque es algo desagradable. Van cambiando los síntomas. Es algo realmente feo".

Además, el conductor de “Nosotros a la mañana”, El Trece, explicó: “Creo que no tiene explicación. Venía muy cansado y tenía tres o cuatro laburos. Era notero de tres programas por necesidad. Y un día estallé... encima después seguí, y no pare. Se me fue estropeando la máquina y así quedé".

“Los primeros ataques fueron horribles. Pensas que te vas a morir de verdad. Pensas que te quedas sin aire y te morís real. Me acuerdo que no llegaba al hospital y llegué. Me tomaron la presión y me dijeron que tenía todo bien. Ahí desaparecieron los síntomas", confesó.

“Sentí que estaba al borde de la muerte. Real. Sentía que me cerraba la garganta y después se iba expresando de distintas maneras. Por suerte, ya es parte del pasado”, afirmó al haber superado el problema.

