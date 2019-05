Pollo Álvarez: "No me interesa como conductor meterme en política y sentar una postura"

A raíz de su debut en "Nosotros a la mañana" por la pantalla de El Trece, Joaquín "Pollo" Álvarez dialogó con PrimiciasYa.com sobre este nuevo desafío en su carrera.





Fabián Doman dejó el ciclo del canal del solcito para ponerse al frente de la nueva edición de "Intratables", en América, y el joven periodista tomó las riendas en el programa.





"Aprovechar la mañana es un éxito. Cuando me tocó hacer el reemplazo el año pasado a Fabián, me levantaba a las 7:30 como cualquier ser humano, me tomaba unos mates y hacíamos el programa. Yo prefiero mucho más estar a la mañana y se aprovecha el día a máximo. Toda la vida soñé con tener un programa a la mañana en Canal 13 y llegó la oportunidad", señaló Álvarez.





Luego, al ser consultado sobre los temas políticos que se tratan en el programa al ser este un año electoral, indicó: "Meterse en política y sentar una postura a mí no me interesa como conductor. Yo voy y voto como cualquier ciudadano, pero lo divido con lo profesional. Yo estoy para informar, entretener y comunicar. Además hay mucha susceptibilidad a la hora de hablar de política, no me parece responsable que un conductor diga que está bien o mal tal cosa. Mi deber es mostrar la realidad y las cosas que suceden en todos los ámbitos".





Además, el Pollo habló de las nuevas incorporaciones al panel del ciclo: Agustina Kämpfer y Nicole Neumann. "Cuando la producción me contó que iba a estar Nicole, me pareció bien. Es un nombre fuerte. Es una mujer que siempre se habla de ella. Me pareció genial que se sume al programa", dijo.





Por otro lado, al ser consultado sobre si le gusta estar pendiente del rating, manifestó: "Me fijo mucho en el rating, en el minuto a minuto. Para hacer un buen programa no es bueno estar tan pendiente, pero es interesante y me gusta saberlo".





