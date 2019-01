Pollo Álvarez: "Es un privilegio y una gran responsabilidad poder conducir Polémica"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Joaquín "El Pollo" Álvarez dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras debutar el frente de "Polémica en el bar" por Mariano Iúdica. dialogó en exclusiva contras debutar el frente depor América , tras las vacaciones que se tomó



"Me sentí muy cómodo con todo el equipo y es un placer conducir un programa con tanta historia en la tele", explicó el animador.





"Es un privilegio poder conducir Polémica. Estoy feliz que el canal se fije en mí", agregó contento el Pollo, quien anunció hace unos días en Instagram que este año se casa con su novia, Tefi Ruso.





"Nervios no sentí pero sí una gran responsabilidad. Nervios no porque amo conducir y me siento cómodo con los desafíos", finalizó. El programa obtuvo muy buena medición de rating.