El Pollo Álvarez contó la especial historia de su primer tatuaje: "Los odiaba"

Joaquín "El Pollo" Álvarez reveló la conmovedora historia que hay detrás de su primer tatuaje en el brazo en una charla con Pampita en su programa, "Pampita Online".

"Yo odiaba los tatuajes y una vez quise hacer algo importante entonces dije que si lo que quería sucede, me iba a tatuar”, comenzó el conductor mientras mostraba el tattoo en cámara.

Y siguió: “Acá tengo tatuado Victoria que es mi hermana menor, somos cinco en total. Y me lo hice por una promesa. Después me di cuenta que es más lo que uno tiene que demostrar y hacer, que tatuarse. Pero es lindo, me gusta y estoy muy conforme con mis tatuajes”.

También se refirió a aquella crisis con su mujer, Tefi Russo, que trascendió en los medios: "Se magnificó todo tanto… Confío plenamente en mi mujer. Lo que había sucedido es que tuvimos una crisis/pelea y fuimos tan ‘verdes’ de blanquear".

"Entiendo que todo el mundo discute de vez en cuando, no conozco parejas perfectas”, amplió el Pollo.

Y remarcó al respecto que “se agrandó, se amplió mucho. Se nos fue de las manos, no lo pudimos controlar y la pasamos horrible. Más ella que yo”.

