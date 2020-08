Polino se metió en la interna entre Valeria Lynch y Patricia Sosa y contó una anécdota donde lo traicionaron

Esta semana, Patricia Sosa tuvo palabras muy fuertes con su colega y ex amiga Valeria Lynch.

La cantante habló en "Intrusos", América, y contó que se sintió traicionada por Lynch, que cambió sobre la marcha una fecha de show vía Streaming para el mismo día donde se iba a presentar ella.

"Tuve que pasar la fecha del Streaming por esta situación, me pone mal, no por cambiar la fecha, sino por esa traición fea de quien supuestamente es tu amiga, Valeria, y que no le importa nada", indicó Sosa.

"Mis músicos hace cinco meses que no trabajan y encima tenemos público en común. Ella me puso: sé que es un problema pero no tengo otra fecha, voy a ver cómo lo podemos solucionar para que nos beneficie a las dos. Esperé toda la tarde y nada", señaló.

Y remarcó: "Me puse muy triste. Hace años vengo recibiendo desplantes de Valeria, ya no es mi amiga, no se actúa así con los amigos. Acá me cayó la ficha, esto no funciona. Por un capricho de decir que no tenía otra fecha me puso el pie sobre la cabeza. Cuando hacemos un Streaming hay que cuidar al otro".

Pero la historia de amor y desamor entre las artistas nació hace mucho tiempo. Hoy, Marcelo Polino, estuvo en el piso de "Intrusos" durante la sección retro por los 20 años de programa.

Allí reveló un hecho que vivió con Patricia Sosa y Oscar Mediavilla durante un reemplazo del "Cantando por un sueño".

"Yo llegué y había 10. Les dije que me digan quién era el que peor cantaba porque ellos iban siguiendo la evolución. Me dijeron el 2. Yo puse más atención en el 2. Le dije que no me gustaba cómo se había movido en escena porque de lo vocal iban a hablar ellos. Va Patricia y dice ´lo que has hecho es impresionante. Los ángeles vuelan sobre la platea´. El productor me decía ´perdoname, perdoname´ por la cucaracha. Va Mediavilla que es chupamedias de Patricia y le dice ´yo a vos ya te grabo un disco´. ¡Al que había que rajar! ¡Quedé como un pelotudo! Le conté a Valeria y me dice: ´¿Querés que te cuente las que me hicieron a mí?´. Esto venía de antes", contó Marcelo.

