Polino sobre Fernández: "Se hizo una cosa muy fea en las redes sociales, la gente me empezó a cuestionar"

Cinthia Fernández y Marcelo Polino tuvieron una fuerte discusión en el folclore de "Bailando". "No te voy a venir a celebrar a vos, yo celebro en Navidad mi amor", disparó Polino. Después que Fernández le pidió que se "informara", el jurado estalló a los gritos.





"Pero vos que sos casi ignorante me vas a decir que yo me informe, vos que a gatas terminaste la primaria me vas a decir que yo me informe, sos una maleducada querida, buenas noches", lanzó enardecido Marcelo.

Anoche se volvieron a ver las caras y hablaron de lo que pasó: "Me presentaron con un nivel de mujer que no me gustaría verme. Me dijeron infiel, ignorante y usaron palabras equivocadas", aseguró Cinthia.





Luego, Polino hizo su descargo: "La conozco desde hace mucho tiempo y se hizo una cosa satelital muy fea en las redes sociales. La gente que me sigue a mí la empezó a cuestionar por traer a sus hijas acá a las 11 de la noche. Los que la quieren a ella decían que yo le había faltado el respeto porque te había dicho 'ignorante.Nosotros nos conocemos, hablamos fuera del aire, nos queremos y eso está claro'".





"Hoy terminó un día infernal para mí. Está bueno que pasen estas cosas. Hoy me voy un poco mejor con mi corazón", expresó ella más aliviada y emocionada luego de ser salvada en el certamen.