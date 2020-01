Polino sobre el accidente que sufrió Guillermo Marín: “Fue un milagro que haya quedado vivo”

En la madrugada del viernes, Guillermo Marín iba rumbo a la Mar del Plata por la Ruta 2, kilómetro 56, cuando hizo una mala maniobra en una curva chocó contra la protección de la ruta, el Guardarraíl, volcó y su auto se prendió fuego.

Su ex mujer, Valeria Archimó, contó que el productor fue rápidamente atendido y trasladado a un hospital, se encuentra en buen estado.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Marcelo Polino, quien se encuentra haciendo temporada con Antonio Gasalla en Mar del Plata se refirió al impactante accidente que sufrió el productor del espectáculo del humorista.

“Fue tremendo, cuando me desperté con la noticia fue horrible y me contacté con su gente cercana que me dio tranquilidad y que había sido con suerte. Cuando vi las fotos del auto, fue increíble. La verdad es que tiene que agradecerla a Dios o a quien crea porque es un milagro que haya quedado vivo, el auto quedó destruido totalmente”, indicó el periodista.

Por otro lado, se refirió a cómo vive los primeros días de la temporada: “Estamos re contentos y la verdad es que la pasamos súper. Trabajar con Antonio es un placer, un maestro. Yo que soy una persona de teatro para mí es un lujo todo lo que aprendo con él. El show se va acomodando y ya quedó redondito con el correr de las funciones”.

Al ser consultado sobre si Mirtha Legrand irá a ver la obra de Gasalla, dijo: “Yo cuando estuve con Mirtha en Buenos Aires me dijo que iba a venir. La fue ver a Carmen esperemos que venga”.

