Poliamor, ¿Sí o no? Lourdes Sánchez y una inesperada respuesta sobre su pareja, el Chato Prada

reflotó el viejo tópico que lanzó el año pasado la actrizquien en una entrevista gráfica sostuvo que tiene una pareja abierta son su esposo,, y que son practicantes del

En la previa de Lourdes Sánchez y Federico Bal, Tinelli le hizo esa pregunta a la bailarina: "¿El poliamor? Le pregunto porque el Chato es de otra generación". A lo que Sánchez contestó: "No lo descartamos. Hoy no lo practicamos".

De inmediato, Tinelli juzgó: "¡Chato, qué abierto! Yo sí lo descarto absolutamente. La respeto mucho a Flor (Peña), lo respeto mucho a Fede (Bal). Lo felicito".

Prada, que se encontraba en el control, tomó la palabra: "Veía que cuando estaban hablando del poliamor que Lourdes decía que le parecía bien. ¡Raro! Sí, hubo un par de charlas alguna vez pero no lo descartamos. Estoy como Flor Peña".

Rápido como pocos en la televisión, Tinelli fue por más y lo encaró a Federico Hoppe, su otro productor. "Hoy está descartado", afirmó Federico que está de novio con la bailarina Macarena Rinaldi. "Yo no lo hablé con ella. Hoy no me gustaría. Es lo que me pasa hoy", insistió.

Sobre el final, Lourdes metió el batacazo de la noche: "Yo no lo descarto por mi lado, pero si pienso en él con otra mujer no me lo aguanto. Soy egoísta".

Embed