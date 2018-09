Poliamor: La pregunta de Mirtha Legrand que Florencia Peña no quiso contestar

Florencia Peña estuvo como invitada en "Almorzado con Mirtha Legrand" y fue consultada por la diva sobre el revuelo que generaron sus declaraciones sobre el "poliamor". estuvo como invitada eny fue consultada por la diva sobre el revuelo que generaron sus declaraciones sobre el





Ramiro Ponce de León, luego de los chats que se filtraron de su amante Eliana Mendoza. La actriz reveló hace unos días que mantiene una relación abierta con su pareja, luego de los chats que se filtraron de su amante





"Tengo una vida muy intensa. Me hubiera gustado mantenerlo en secreto. Pero el machismo hace que yo sea una pobrecita y del otro lado, hay un macho que la pasa bárbaro. Y no es así", dijo Peña y agregó: "Cuando uno acuerda un pacto con la pareja es de igualdad".





"Esto que pasó es que salió a la luz y no debería haberlo hecho pero nosotros la pasamos muy bien juntos", reconoció la jurado del "¿Cómo trascendió eso?", le preguntó entonces la diva. "No quiero hablar de eso para no darle entidad", respondió tajante la actriz. , reconoció la jurado del Bailando , le preguntó entonces la diva.respondió tajante la actriz.





Enseguida, la conductora derivó la charla hacia otro lado: "¿Tus papás te hicieron algún reproche?" y Peña contestó que solo querían verla feliz.





"Estarás de acuerdo que no es común. Yo soy de otra generación, no lo entiendo", le dijo Mirtha. En ese punto, la actriz dijo que quería "ser honesta con mi naturaleza. No creo que vaya a estar sola con Ramiro hasta que me muera. Tampoco quiero convencer a nadie".