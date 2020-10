¿Poliamor en el "Cantando"? Lula Rosenthal sigue enganchada con Cachete pese a que el actor está conociendo a Carla del Huerto

El "Cantando 2020" siempre da que hablar. Es que además de los innumerables escándalos, también hay lugar para el amor. Hace unas semanas, Lula Rosenthal, la compañera de Miguel Ángel Rodríguez, sorprendió a todos cuando le declaró su amor a Cachete Sierra.

Pero después no se dijo más nada, hasta que el actor ahora dijo la semana pasada estar comenzando una relación con otra participante del certamen, Carla del Huerto. "Nos estamos conociendo", dijo Agustín.

PrimiciasYa.com mantuvo una entrevista con Lula y, además de hablar de sus proyectos artísticos y de su participación en el reality que se emite por El Trece, se refirió a su relación con el galán, al que calificó como "un divino total".

-¿Cómo estas viviendo este momento en el Cantando 2020?

¡Súper feliz! Realmente disfrutando un montón el momento, la oportunidad y la alegría de estar laburando de lo que amo en un momento compliqueti para todos. Por eso lo hago con más pasión que nunca.

-¿Cómo es Miguel como compañero?

Es el uno, el mejor. Es un compañero de oro. No solo artísticamente es genial sino como persona. Es extraordinario. Nos divertimos a mares y disfrutamos muchísimo de lo que hacemos. Siempre buscando desafíos y con ganas de transmitir linda energía a la gente. Migue es Recontra generoso, jamás conocí a alguien así. Es una fiesta laburar con él.

-¿Se ven en la final?

La verdad que no pensamos en eso. Que dure lo que dure y que cuando termine podamos decir “¡Qué bien la pasamos!”. Ese es nuestro motor.

-¿Contame de tu nuevo tema, qué otros proyectos se vienen?

Todo esto de la cuarentena me trajo momentos de mucha plenitud. Pude conectar con mi música y saqué mis 2 primeras canciones como solista (“Generación Perdida” y “Buscateme”) que tuvieron una repercusión que jamás me imaginé. Ambos videoclips son una bomba y de un laburo fino y comprometido que abrió una puerta para siempre. Si bien vengo del palo del musical y del teatro, en la música encuentro la posibilidad de generar algo nuevo, algo propio, y eso requiere una valentía enorme. También tuve la posibilidad de laburar en 2 Teatros maravillosos de nuestra ciudad en los que no había trabajado, haciendo 2 musicales argentinos impresionantes (“Y un día Nico se fue” - Teatro Astral & “El regreso del Joven Príncipe” - Teatro Broadway). Ahora estoy trabajando con un nuevo productor para pronto sacar nueva música. Siempre creando, siempre en acción.

-¿Qué pasó con Cachete Sierra, tras haber confesado tu cariño por él?

Con Cachete la mejor. Él es un divino total y tenemos recontra buena onda y eso es todo lo que puedo decir por ahora.

-Ahora él se estaría conociendo con Carla del Huerto, dijo la semana pasada, ¿te sorprendió eso?

¿Vos decís que acá hay Poliamor? Veremos.

Lula Rosenthal presentó oficialmente “Buscateme”, segundo single de producción propia

“Buscateme” es una canción con un fuerte sonido pop y un mensaje contundente. Una historia brillantemente contada desde lo audiovisual, que invita a reflexionar sobre la conexión con los demás.

En palabras de Lula: “BUSCATEME es mi homenaje a la empatía con el otro y al abrazo. Dos cosas que en este momento que vivimos nos están haciendo tanta falta. Poder, desde nuestro propio universo, ponernos en el lugar del otro y viceversa; buscarnos, abrazarnos y aflojar un poco, entiendo que todxs estamos en la misma una y otra vez, y que siempre estamxs acompañadxs en esta peli que es la vida.”

El video fue dirigido por Estela Cristiani, en asistencia de dirección Andrea Acatto y Andrés Muchnik en la dirección de arte.

Además de desarrollar su carrera solista, actualmente se puede ver a Lula Rosenthal brillando junto a su compañero el actor Miguel Ángel Rodríguez en el “Cantando 2020”

