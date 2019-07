Polémicos tuits de Benito Cerati contra De la Rúa: "Shakira nunca se dio cuenta dónde estaban los ladrones..."

Benito Cerati publicó en su cuenta de Twitter mensajes polémicos sobre la muerte del expresidente Fernando De la Rúa. publicó en su cuenta demensajes polémicos sobre la muerte del expresidente





El hijo de Gustavo Cerati hizo bromas sobre el exmandatario y Shakira (tuvo una relación con Antonio de la Rúa), comparó su muerte con la de otros famosos y se refirió a un futuro fallecimiento de Mirtha Legrand.





"Shakira nunca se dio cuenta dónde estaban los ladrones porque estaban al lado de ella, jejox, la quiero y admiro igual", disparó el músico, haciendo referencia al título del segundo álbum de estudio de la colombiana, exnuera de quien fue el jefe de Estado argentino desde 1999 hasta el 2001.

Embed shakira nunca se dio cuenta donde estaban los ladrones xq estaban al lado de ella jejox — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 9 de julio de 2019





Luego, compartió un tuit en donde se tilda a De la Rúa de rata por la icónica imagen en la que se lo vio irse de la Casa Rosada en helicóptero, y en el que se pide respeto por las decenas de ciudadanos muertos por la represión de diciembre del 2001.





Pero la polémica no terminó ahí. Más tarde, Benito redobló la apuesta haciendo hincapié en que el expresidente falleció el Día de la Independencia, citándolo como algo irónico debido a que durante su gestión tuvo que acudir a un organismo extranjero como el FMI (Fondo Monetario Internacional), y comparó esa situación con la muerte de Gerardo Sofovich –alguien que siempre fue criticado por el perfil machista de sus obras- un 8 de marzo del 2015, Día Internacional de la Mujer.

Embed me apareció gente revibdicando el gobierno de De La Rúa. El desastre que le ha hecho estos ultimos 8 años de operaciones mediaticas de odio y desinformacion y tergiverzación a la gente es INCREIBLE. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 9 de julio de 2019





Además, en diálogo con algunos de sus seguidores, aseguró que pensó en escribir sobre lo que le podría deparar a Mirtha Legrand, pero que no lo hizo debido a que le pareció algo muy fuerte.





Algunos usuarios de las redes utilizaron una comparación con su padre para atacarlo, pero él decidió contestar con mucha ironía luego de que le dijesen que "por suerte su papá murió y no se dio cuenta de lo que es". "Hay algo muy gracioso que sucede: la gente cree que yo empecé a existir hace dos o tres años", disparó el cantante.





"Opino sobre De la Rúa y me saltan con mi viejo, como si eso me atacara. Primero, es ineludible su ignorancia sobre mí y sobre mi familia. Segundo, ¿qué pasa? ¿no son capaces de argumentar que intentan pegar por ahí?", consultó el hijo del histórico líder de Soda Stereo.

Embed de la rua muere el dia de la independencia

Sofovich muere el dia de la mujer



Sigamos la lista — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 9 de julio de 2019





"Qué curioso que toda la gente que está del otro lado es así: hablan de lo que no saben, conjeturan, inventan, lo que sea para justificar sus fobias y prejuicios, su egoísmo y mala leche", aseguró para defenderse de las críticas.





"Está re bueno apoyar la cabeza en mi almohada y saber que no escondo nada, que no vivo con mentiras, que mis vínculos todos son sanos y/o ya sanaron, que no tengo nada de lo que me arrepienta", cerró.