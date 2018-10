Polémicos "me gusta" de Laurita Fernández contra Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez tuvo una noche bastante intensa en el "Bailando" el martes al cruzarse con Pampita y Laurita Fernández, integrantes del jurado. tuvo una noche bastante intensa en elel martesal cruzarse con, integrantes del jurado.





"Me interesa el programa y todo lo que tiene que ver con el baile. Hay cosas que dicen con las que prefiero no engancharme. Jamás se me ocurriría decirle a una persona que no le llega agua al tanque, que es una negra villera, que es una bolsa de cuernos. Esas cosas no me gustan contestarlas ni me interesa entrar", disparó Fernández.





"Hiciste cosas peores que esas, le metiste los cuernos a Hoppe y muchas cosas más que voy y yo sabemos, Laura, pero prefiero no hablar", respondió fuerte Lourdes.