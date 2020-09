Los polémicos "me gusta" de Matías Defederico en medio del escándalo de Cinthia Fernández

Durante la larga cuarentena, varios programas de televisión debieron amoldarse a la coyuntura, y así fue como "El show del problema", viró hacia un registro periodístico e incorporó a figuras como Cinthia Fernández, Mica Viciconte, Silvina Luna y José María Muscari al panel.

Sin embargo, las autoridades del Nueve confirmaron el regreso al nuevo formato y los contratados deberán abandonar el programa.

Indignada por la situación, Cinthia Fernández increpó fuertemente al conductor Nicolás Magaldi: "El término de mi trabajo es decisión del canal, no de él ni de la productora. Me da mucha tristeza que el conductor de un equipo en vez de abrazar a sus compañeros que se quedan sin trabajo en un momento difícil, tenga este tipo de actitud. Una pena”.

Lejos de sentirse culpable, Magaldi respondió: “Hola Cin. Nos quedan varios días por delante para seguir demostrando todo lo bueno que pasó este tiempo. No pongo nada para criticar ni atacar a nadie. ¡Sigamos en equipo dejando lo mejor como todos los días! ¡Nos vemos mañana!”.

Y tras el picante intercambio de tweets, ayer se vivió un momento muy incómodo al aire. Ocurrió cuando Magaldi contó que le negaron la prisión domiciliaria a la mujer que atacó a la periodista Melisa Zurita: “Vamos a ver qué pasa, seguramente mañana la vamos a contactar a Melisa. Es una información de último momento”, dijo el conductor.

En ese momento, Cinthia agregó: “Sí, me lo acaban de mandar y se lo pasé yo a la producción”, a lo que Nicolás respondió escuetamente“ah, muy bien”.

Pero el sonidista puso al aire una grabación que decía “bueno basta, ¡dale!”. Al escucharla, la panelista se molestó y arrojó: “Ay, qué gracioso...”. Magaldi, sorprendido, le preguntó: “¿Cómo? ¿Pasó algo?” y ella respondió con fastidio “no, nada”.

LEER MÁS: Cinthia Fernández se fue llorando de "El show del problema" luego de un cruce al aire con Nicolás Magaldi

Horas después, Ángel de Brito contó qué pasó detrás de cámaras: “Después de esto, y de los cruces tuiteros @cinthifernandez se fue llorando del canal. Se sintió burlada por el sonidista y ninguneada por el conductor. Debido a que su primicia no fue valorada”.

Y Cinthia le respondió con un picante tweet sobre Magaldi: “Igualito”, indicó junto a una definición de “conductor” que dice “el conductor o líder de grupo es 'aquel que en uno u otro momento, ayuda al grupo a funcionar, es decir a cumplir las funciones internas que le permiten funcionar'”.

En este marco, Matías Defederico, ex de Fernández y padre de sus tres hijas, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la situación que está viviendo la panelista con unos contundentes likes al respecto.

El futbolista le dio un "me gusta" a un comentario que realizó en su cuenta Ulises Jaitt, en el que le dedicó fuertes palabras hacia Cinthia.

"Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será, igual tiene un Instagram que no para de facturar y un ex que le pasa plata para sus hijas, no pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes", expresaba el mensaje.

Luego, también le dio "me gusta" a otro sugestivo tuit que decía: "Quien lee y escribe, nunca pide pan. - Refrán".

LEER MÁS: Ulises Jaitt apuntó fuerte contra Cinthia Fernández: "Es una pésima compañera"