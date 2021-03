Polémicos audios de Leopoldo Luque y Matías Morla de los últimos días de Diego Maradona con vida

Infobae accedió a unos polémicos audios que enviaron Leopoldo Luque y Matías Morla de los últimos días con vida de Diego Maradona en el marco del documental que revela cómo fue la muerte del Diez.

"Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos. Yo también estaba re en pedo, era como una pelea de borrachos. No le cuentes a nadie, trasciende esto y estoy en todos los medios", indicaba Luque, médico del astro, en una charla que mantenía con otra persona.

"Tenía ganas de cagarlo a piñas igual en ese momento, de decirle: forr.., estás más solo que una araña, que ni tus hijas te quieren", agregaba sobre esa discusión que mantuvo con Diego.

LEER MÁS: Emotivo reencuentro de Juan Alberto Mateyko con su hija Rosita: "Estoy conmovido"

"Agarré y le dije: si vos mezclas faso, alcohol y pastillas, te morís", aseguró Luque que le dijo en una charla posterior a Maradona.

Luego, Morla expresó en otro audio que envió: "Y pero boludo, vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Mirá que voy a comprar marihuana, boludo. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte".

Y agregaba el abogado: "Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación ésta".

Video: "Informados de todo verano".

LEER MÁS: Karina Gao contó lo que recuerda del coma inducido: "No sentí dolor, sólo..."