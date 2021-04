El polémico tuit de Stefi Roitman tras las restricciones: "Nos vamos todxs a la fiesta de Miami"

La novia de Ricky Montaner realizó un llamativo comentario ya que no se pueden realizar fiestas en el Hipódromo de Palermo tras las nuevas medidas que se dieron a conocer en las últimas horas.

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, algunas celebridades se descargaron con todo en las redes sociales por las medidas tomadas ya que afectan, entre otros rubros, a los eventos culturales y artísticos.

Muchas famosas, desde Pampita a Amalia Granata, manifestaron su enojo por la suspensión de las clases presenciales. Por su parte, Flavio Mendoza se quejó por el cierre de los teatros.

Y este jueves a la mañana, Stefi Roitman generó un revuelo en Twitter al realizar un polémico comentario ya que no se pueden hacer más las fiestas al aire libre en el Hipódromo de Palermo.

LEER MÁS La reacción de La China Suárez ante las palabras que utilizó Alberto Fernández sobre el personal de salud

"A todxs los que están preocupados porque no podemos ir más a la BRESH les cuento que nos vamos todxs a la de Miami. Es lo único que importa amigxs!!!!!! Siempre supe que me conocían súper bien. Son unxs locxxxxssssss!! Cara sonriente con ojos en forma de corazón Cómo me sorprenden día a día!!!!!!!!!!!!!!!!", escribió la novia de Ricky Montaner. Y luego indicó: "La lista está a mi nombre".

Tras compartir ese mensaje, Stefi recibió numerosas críticas y hasta insultos, los cuales ella compartió algunos y arrojó: "El nivel de odio en esta red es asqueroso".

LEER MÁS Lele Pons y Stefi Roitman, acusadas de maltrato animal: le pusieron una cinta en la boca a un cocodrilo