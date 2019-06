Polémico mensaje de Benito Cerati: "No voy a tener hijos, la dinastía Cerati se termina conmigo"

Benito Cerati se convirtió en la esperanza de los seguidores de Zero kill- y que hace poco reveló su homosexualidad públicamente- aseguró que no piensa tener hijos entonces su apellido se terminará con él. A los 25 añosse convirtió en la esperanza de los seguidores de Gustavo Cerati para que continué con el legado. Sin embargo, el joven -que tiene su propia banda,- y que hace poco reveló su homosexualidad públicamente- aseguró que no piensa tener hijos entonces su apellido se terminará con él.





"Les voy a decir otra cosa que les va a dar mucha bronca pero yo no voy a tener hijos, entonces la dinastía Cerati se termina conmigo", escribió el joven en su cuenta de Twitter, donde lo siguen más de 89 mil personas.





"Cada vez que me enfrentan los 'fans de Soda' siento que me están enfrentando hijos no reconocidos de mi papá a decirme a mí me quiere más, vos sos un estorbo, sos el más mimado y estoy celoso. Básicamente, todo muy infantil y esta gente vota", sumó el siempre polémico hijo del cantante de Soda Stereo.





"Lo siento, corazones, sé que duele pero es la verdad. Mucha gente se vuelve adulta sin dejar de ser infantiles y egocéntricos. Tatúense soltar, por ahí les ayuda", replicó ante las respuestas negativas del público.





Soy como Bran Stark (el personaje de Game of Thrones) no puedo tener hijos y soy el único que puede perpetuar el apellido. Así que se acaba *risas malvadas*". Ante los cuestionamientos, continuó: "".





Sin embargo, el monólogo tuitero no terminó allí ya que algunos le señalaron que su hermana Lisa, si podría tener hijos y ponerle su apellido. Pero Benito también tuvo una sarcástica respuesta para ellos: "No, no pensé en mi hermana. Soy un machirulo, no voy a dejarla tener hijos. Es más la tengo encerrada en un calabozo hace años, la que ven es en realidad un doble".





Luego, ante la intensidad del revuelo que estaba armando, el joven pidió: "Están dando por sentado que mi hermana va a tener hijos y les va a poner su apellido, quizás yo sé de antes que no. Por otro lado, relájense, por Dios".