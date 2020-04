Otro polémico mensaje de Alexander Caniggia: se burló de los policías que lo retuvieron en el control

Alexander Caniggia, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, fue demorado junto a su novia Macarena Herrera el pasado viernes en el peaje de Hudson por no respetar la cuarentena social, preventiva y obligatoria que rige en el país.

Fue retenido en ese lugar porque ya había sido notificado el jueves que no podía circular sin un permiso correspondiente.

Lo cierto es que en la noche del viernes, tras ser demorado por no cumplir la cuarentena obligatoria, Alexander subió un polémico video a Instagram.

"Piju.. activo, en el uno no me gana nadie, cuando quieran un partidito, acá estoy", lanzó siempre provocador.

"En el uno no tengo rival. Las cartitas bien activas. En casa acá jugando al Uno, lo más", agregó mientras jugaba a las cartas en su casa.

En las últimas horas, el mediático que estará en el "Bailando 2020" lanzó otro picante mensaje apuntando a los policías que lo demoraron en el control.

"Tanto me van a envidiar? Los barats me intentan copiar... A ellos habría que exiliar... La policía me quería custodiar... Porque sólo compré sushi y caviar. #Elmaspijudo #Elputoamo69", expresó Alex con una llamativa imagen.