Polémico homenaje a Diego Maradona por el gol a los ingleses

Con motivo de conmemorarse 35 años del gol de Diego Maradona a los ingleses en el Mundial de México 1986, varios famosos participaron de un video para recrear el relato que hizo Víctor Hugo Morales en aquella ocasión.

Tití Fernández, Coco Sily, Sergio Goycochea, Pablo Echarri, Florencia Peña, entre otras figuras, interpretaron las palabras que usó el comentarista deportivo en ese entonces para describir lo que pasaba en la cancha.

Sin embargo, la versión del relato recibió duras críticas en las redes porque lejos estuvo de la emoción que le dio Víctor Hugo en 1986.

Al aire en su programa de radio, La Mañana, Víctor Hugo recordó cómo se vivió ese momento histórico del fútbol argentino. "Cómo nos mentíamos. La guerra no tiene nada que ver con el fútbol. No mezclemos las cosas, decíamos, pontificábamos. Pero la realidad es que teníamos la guerra clavada como una enorme espina y que el partido también tenía que ver en algún lugar impreciso, metafórico, tenía que ver con la guerra, tenía que ver con aquel dolor. Y era Maradona el que se iba a hacer cargo junto con sus compañeros. Es Maradona el que entrando a la cancha les va hablando: 'Estos nos mataron a nuestros pibes'. No era así, era injusto, los jugadores no tenían nada que ver, pero Diego trataba de hacer entender quiénes eran aquellos a los que necesariamente tenían que vencer”, comenzó diciendo.

“Para Inglaterra quizás hubiera sido un triunfo especial, pero uno más. Para Inglaterra no era lo que para la Argentina. Para la albiceleste, para Maradona y su muchachos, era algo muy grande lo que salían a buscar. Todos éramos conscientes de lo que pasaba el día previo, la noche, todo el transcurso de la jornada fue tremendo. Esperando el partido, esperando el arranque de la tarde para que el partido le diese a la Argentina lo que es la mayor satisfacción del deporte y una de las más grandes de toda la vida”, reflexionó el comentarista deportivo.