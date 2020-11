Polémico dato: Aseguran que Diego Maradona se golpeó la cabeza antes de morir y no fue asistido

El último médico de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque se presentó este lunes espontáneamente en la fiscalía de San Isidro. Pese a que no fue citado, el profesional intenta declarar en la causa por la muerte del Diez. Ayer, hubo allanamientos en su casa y su clínica tras los cuales se le secuestraron celulares y la historia clínica del exjugador.

El abogado del médico, Julio Rivas, anticipó que su defendido se presentó a declarar porque “no tiene nada que ocultar”. Como se trata de una presentación espontánea, ya que Luque todavía no fue citado, sostuvo que “si el fiscal le quiere tomar declaración, lo hará”.

El abogado dijo ante la prensa que su cliente “era amigo de Maradona” y que el Diez confiaba en él “por su amistad”. Aclaró que el neurocirujano “no dirigía el tratamiento médico” del exfutbolista y que “lo internó, se hizo la operación a Maradona y punto”, en relación a la intervención por el hematoma subdural.

El médico de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, fue notificado este domingo formalmente durante el allanamiento en su casa de Adrogué que era imputado en un proceso penal y se le leyeron los derechos y garantías contemplados en los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal (CPP) de la Provincia de Buenos Aires.

Pero además, surgió un dato inesperado. Rodolfo Baqué, defensor de Dahiana Madrid, la enfermera que estaba en la casa del barrio privado San Andrés el día que murió Diego, reveló que días antes el ex futbolista se cayó y se golpeó la cabeza, pero que no fue llevado al hospital para su revisión.

"Maradona se cayó el miércoles (de la semana anterior) antes de su fallecimiento. Se cayó y se golpeó la cabeza, pero no lo llevaron a un hospital a hacerle una resonancia, una tomografía...", señaló el letrado. Y agregó que se golpeó el "lado derecho" de la cabeza. Según Baqué, el hecho sucedió pocos días después de la operación por el hematoma subdural en la cabeza. "Cuando se cae, lo levantan. Fue levantado y siguió su vida normal. Pero el que decide si tiene que ir a hacerse ver es el médico", resaltó y agregó que por su estado: "Maradona no estaba en condiciones de decidir".

El hematoma subdural por el cual fue operado Maradona es ocasionado por una lesión en la cabeza fuerte que ataca vasos sanguíneos y puede provocar una presión en el cerebro por la sangre acumulada. La edad, anticoagulantes y el abuso de alcohol puede aumentar el riesgo. En caso de una lesión cerebral, pueden aparecer los siguientes síntomas: dolor de cabeza, confusión, vómitos, problemas de dicción o coma pero también puede no tener síntomas.

En diálogo con TN, el letrado insistió en que no había un médico clínico para monitorearlo: "Maradona fue sacado de la clínica y fue tratado por su problema de adicción al alcohol, pero se olvidaron del tema del corazón. No había médico clínico".

En este sentido, reveló detalles de su estado de salud: "Maradona tenía de frecuencia cardíaca 115 y el día anterior a su fallecimiento tenía 109. Y todos sabemos que un paciente con problemas coronarios no puede superar las 80. El cuerpo de Maradona fue avisando que había problemas con su frecuencia cardíaca y no le fue asistida con ninguna pastilla siquiera".

Por su parte, el abogado aclaró que su defendida trabajó nueve días y que sólo en una ocasión pudo controlar a Maradona. "El enfermero es un auxiliar del médico, Ella estaba para darle la medicación psiquiátrica y tomarle los signos vitales. Cuando el paciente se niega, ella se lo informa a la psiquiatra. Todo el mundo sabía que Diego tomaba la medicación pero no la recibía a ella".

En cuanto a la declaración de la enfermera ante el fiscal, donde aseguró que lo escuchó moverse a las 7.30 dentro de la habitación, aunque nunca ingresó, el abogado dijo: "Ella declaró siempre lo mismo, las dos veces. Lo que puso en el informe fue que el paciente se negaba a ser revisado, a que se le tomara la presión. Ella lo puso todos los días porque el paciente no quería ser revisado por ella. El miércoles no lo vio a Maradona, como todos los días. Lo escucho que se levantó para ir a un baño en su habitación, pero no lo vio".

