El polémico comentario de Connie Ansaldi sobre los planes de vacunación contra el coronavirus: "Qué ganas de ir a Chile"

El viernes, cuando habilitaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la inscripción para vacunar a personas mayores, algunas figuras del espectáculo se hicieron eco del mal funcionamiento del sistema y del escándalo de las “vacunaciones vip” que sucedió apenas unas horas después.

Una de las personas que causó polémica con sus comentarios fue Connie Ansaldi. A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista cuestionó la organización de la campaña de vacunación contra el coronavirus organizada por el Gobierno nacional.

“Las vacunas las tendría que manejar un ente independiente conformado por autoridades de varios partidos que respondan al presidente directa y únicamente”, arrancó a decir Ansaldi en sus historias.

Y sumó: “Ellos deberían tener auditorías mensuales externas. Y punto. Déjense de joder”. Pero eso no fue todo, sino que unos minutos después agregó: “Ah, pero qué ganas de ir a Chile a que nos vacunen, ¿no cierto? ¡O a Israel!”. Junto a sus palabras, añadió fotografías suyas tomadas en dichos países.

Connie Ansaldi apuntó, además, contra la edad estipulada para el empadronamiento, que asciende a 80 años. “Media pila al ‘Ministerio de Salud’ con la información de vacunación que hay más desinformación que en la prehistoria. Y otra cosa: ¡vacunen a partir de 65! ¡Es gente de riesgo y económicamente activa! ¡No entiendo por qué lo hacen a partir de 80 años! No tiene sentido y no me respondan: ‘no hay vacunas’, porque eso ya lo sé”, señaló la periodista con sentida indignación.

Por último, Ansaldi concluyó: “Lo que digo es que las que hay deberían agarrar la franja +65 que es población activa, que trabaja, que es de riesgo y está expuesta. Con mucho orgullo puedo contarles que soy Directora para Latinoamérica de una de las agencias más prestigiosas de metodologías ágiles y ways of working de Australia y Europa”.

