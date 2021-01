Polémico comentario de Alex Caniggia tras la consagración de Cachete Sierra en el "Cantando 2020"

Inbal Comedi y Agustín "Cachete" Sierra se consagraron el viernes como los campeones del "Cantando 2020", El Trece, tras superar en la final a Angela Leiva y Brian Lanzelotta.

El actor dio luego un sentido mensaje de apoyo a quienes no se animan a perseguir sus sueños: “Y para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede”, señaló en charla con Lizardo Ponce.

“Está bueno jugársela por algo que no sabés cómo va a salir, porque en una de esas terminas con un trofeo en tu casa”, cerró Cachete con emoción.

Lo cierto es que Alex Caniggia, quien se retiró del certamen hace unos meses por decisión propia, cuestionó al ganador del reality y habló de acomodo.

"En el Cantando ganó el gil acusado. Todos sabían que estaba acomodado...”, lanzó polémico en Twitter.

Y agregó: “Yo me fui y el programa ‘barats’ quedó abandonado por el rating, ¡si Masterchef se los garch… de parado!”.

