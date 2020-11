Polémico audio de la Gladys La Bomba Tucumana a su ex novio

Gladys La Bomba Tucumana tomó la decisión de denunciar por estafa a su exnovio, Sebastián Escacena.

La cantante tropical asegura que quien fuera su pareja durante más de cinco años no quiere devolverle un auto que ella habría comprado cuando aún estaban juntos.

"Es todo falso. El auto lo compramos entre los dos. Yo puse más plata que ella. Estoy tranquilo", dijo el ex en charla con "Confrontados".

"Hubo infidelidades de ambos lados. En diciembre del año pasado nos peleamos. Yo le encontré mensajes con varias personas. Ella también me vio mensajes. Ahí nos peleamos. Ella después se fue de viaje a Pinamar con un chico", agregó.

Recientemente trascendió que La Bomba ya está otra vez en pareja. Sin embargo, parece que no se puede olvidar de su ex. Gladys le mandó una foto a su ex en la que se la ve vestida con un conjunto que él le regaló y, para darle celos, le dijo que ahora lo usa para salir con su nuevo novio.

"¿Viste la foto que se me ve con el conjunto Nike que vos me regalaste? Bueno, mi novio me lo saca. Mi marido, bah, ya. Y esa mina que está parada ahí tiene 55 años, ¿está fea de lomo, no?", se la escucha decir a la tucumana en el audio que compartió Karina Iavícoli en LAM.

Y no quedó allí. En otra parte del mensaje de voz, se nota aún más la provocación de la artista hacia su expareja: "¿Viste lo que vos no pudiste besarme a mi la boca? Bueno, él viene y me la come...".

Por lo pronto, Escacena atinó a decir: "Yo estoy en pareja, estoy feliz. Con mi novia que se llama Marcela. Encontré el amor, algo que no sentía hace mucho".

