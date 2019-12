Polémicas imágenes del "Pocho" Lavezzi manejando un cuatriciclo con su hijo y sin cascos

Ezequiel Lavezzi fue sorprendido mientras andaba en cuatriclo con su hijo Tomás, de 14 años, por las calles de Punta del Este. La polémica se generó porque ninguno de los dos llevaba casco.

Cabe destacar que desde ya unos años se inició una campaña de concientización en relación al manejo responsable de los cuatriciclos, que hasta hace poco se tomaban como un juego en zonas turísticas y fueron causales de varios accidentes fatales.

El "Pocho" se retiró del fútbol hace unos días, cuando posteó en su cuenta de Instagram: "Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣ Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣ Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣ Fui muy feliz! Un abrazo".⁣⁣

Fotos: Teleshow

