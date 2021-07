Polémicas declaraciones de Maximiliano Guerra: "En Argentina no hay cultura en general"

En diálogo con Andrea Falcone en Jubilados TV (A24), el ex bailarín mostró su posición ante la realidad de nuestro país en medio de la pandemia.

Este fin de semana cerraron las listas de lo que será un nuevo año electoral en Argentina con el agregado inédito que trascurrirá en medio de una pandemia.

Sin embargo no solo son escuchados los discursos de los candidatos, varios famosos comenzaron a alzar su voz y expresar su sentimiento político, uno de ellos fue Maximiliano Guerra que opinó que el argentino “nunca mira hacia arriba”.

En diálogo con Andrea Falcone en Jubilados TV (domingos 9hs por A24), el ex bailarín mostró su posición ante la realidad de nuestro país. “Nos pasaron muchos años de lo mismo, de no cuidar las cosas, de solo mirarlas. Vos sabes que hay un gran fotógrafo que se llama Aldo Sessa que hizo grandes libros fotografiando al Colón y demás pero tiene un libro maravilloso que es “Las cúpulas de Buenos Aires”, y ahí señala una gran realidad: Nunca miramos para arriba”, dice.

“El argentino está acostumbrado a vivir en el mundo que lo rodea, un mundo chiquito, pequeño y no miramos realmente para arriba, .la cantidad de cúpulas que tenemos que son arquitectónicamente obras de arte, pero más allá de las cúpulas en si es esta cosa de muchos años que vivimos en lo mismo”, comenta.

Guerra, que hace ya un tiempo se involucró en política apoyando y colaborando con los representantes de Juntos por el Cambio, afirmó que “nosotros nos tenemos que mirar entre nosotros, observarnos, analizarnos y ver qué le pasa a nuestra sociedad, por qué se quedó tan cómoda. Y voy a empezar desde abajo, con el populismo, con los gerentes de la pobreza, con la comodidad de 'no trabajen, te doy plata igual'. No hay cultura del trabajo, no hay cultura en general”, cerró.

