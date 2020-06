Polémicas declaraciones de Javier Calamaro al hablar sobre el coronavirus: “No me quiero arrastrar entre la mierda”

Javier Calamaro realizó fuertes declaraciones al contar su teoría sobre el coronavirus ya que comparó a Bill Gates con Hitler para explicar lo que piensa sobre este difícil momento que atraviesa el mundo.

“Mis amigos me acusaron de tener una teoría conspirativa. Crearon el coronavirus en un laboratorio para hacer algún plan macabro. A los amigos de la industria farmacéutica, a los que pretenden controlar al mundo por encima de la industria farmacológica con vacunas. A todos los Bill Gates y George Soros que superaron el sueño de Hitler. Me siento por encima de esa circunstancia”, arrancó diciendo el cantante en una nota con Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre.

Bajo esa misma línea, afirmó: “Yo no me quiero arrastrar entre la mierda. Yo sé que todo esto existe pero la única vez que lo mencioné me dijeron que tenía una teoría conspirativa. No flaco, la industria farmacológica está para ganar plata y no para curar a la gente. Juramento hipocrático desde los médicos es algo muy relativo. Si el tipo es médico y es mal tipo, va a ser igual mal tipo o peor. Yo no me lo inventé, lo sabe todo el mundo, solo que algunos no lo quieren ver o le creen demasiado a los medios masivos de comunicación”.

“Dije muy sutilmente que hay quiénes tendrán un plan para implantarnos un chip y meternos una vacuna que tiene metales pesados y restos de fetos humanos. Qué te puedo decir. Yo sé que eso existe pero no quiero que digan que soy otro boludo con la teoría conspirativa”, remarcó.

LEER MÁS Javier Calamaro y Los Guarros junto a Charly García presentan "Sweet Home Buenos Aires"

“Cuando salió Hitler al pueblo alemán le hacían creer que eso era la salvación y después se dieron cuenta que era la peor aberración. Acá estamos pensando que hay un virus misterioso que salió de un mercado en China de una sopa de murciélagos y no hay que ser muy vivo para darse cuenta que es imposible”, indicó al respecto.

Y sostuvo: “La pandemia no vino. El virus fue creado en un laboratorio implantado. No vino ninguna pandemia. Qué porcentaje representa en nuestro país o en la mayoría de loa países las bajas reales. Cuántos murieron. Implantaron un virus como otras veces que han implantado un virus también. La gente naranja en las guerras mundiales o el gas mostaza en Vietnam. El ser humano puede hacer cosas espantosas solo que no queremos verlas”.

“Acá no creo que pase mucho tiempo para darnos cuenta que es un negocio de millones de dólares por año por una vacuna. Es uno de los tantos negocios. Esto vino a que algunos hijos de puta se hagan millonarios, lo peor es que no les hacía falta. Si esa ganancia la reparten para que se termine el hambre en el mundo y se acaben el resto de las enfermedades. Pero no. Cuándo un hombre le hizo favor a un hombre. Es la historia del mundo”, cerró Javier Calamaro.

LEER MÁS Javier Calamaro habló de la polémica "Color Esperanza": "Tengo entendido que la canción era de Coti"