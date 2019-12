Polémica por los videos de Jimena Barón jugando con fuego junto a su hijo

Jimena Barón comparte gran parte de su vida en las redes. La actriz y cantante acostumbró a sus seguidores a contarles todo lo que les pasa y de eso hace parte a su hijo Morrison, de 5 años, de su relación con Daniel Osvaldo. Uno de esos videos de la cotidianidad familiar terminó en polémica.

Durante la noche, Jimena y su hijo estaban sentados en el sillón charlando cuando Momo quiso prender una vela para darle buenas energías a su mamá para si próximo show en el Luna Park. Jimena se conmovió con el gesto y lo dejó diciendo que era un nene “inteligente” para poder hacerlo.

Momo encendió el fósforo y al inclinarlo para encender la vela se terminó quemando. El niño terminó llorando y su madre, en un ataque de risa, lo trató de consolarlo.

Pero la cosa no terminó ahí: Jimena insistió en enseñarle a su hijo a prender la vela y así fue. Lo hizo de nuevo hacer todo el procedimiento e inclinar al final la vela para no quemarse. Al lograrlo, la cantante lo celebró pero el nene no apagó el fósforo y casi se vuelve a quemar.

