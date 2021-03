Tras la polémica en Twitter, Mar Tarrés y Cinthia Fernández se cruzaron al aire

"Pedir inclusión no es que rajen a todas las flacas", remarcó la panelista de "LAM" ante la presencia de la modelo plus size.

Cinthia Fernández lanzó un picante comentario vía Twitter hace unos días y Mar Tarrés recogió el guante y le contestó a la panelista sin mencionarla.

"Me cuentan por cucaracha que el año pasado la señora Mar, exigió un bailarín "gordo" y "heterosexual"... ¿Quién discrimina? Sólo se hace la simpática vendiendo plus size porque factura con eso, después no representa a nadie, sólo discrimina", expresó la panelista de "LAM".

Al ver esa frase, Tarrés compartió el mensaje de una seguidora hacia Fernández y le respondió sin mencionarla: "¿Claaro que sólo las flacas como ella pueden lucrar con su cuerpo? ¿Mis kilos no valen?".

Y luego agradeció los mensajes que le fueron llegando de apoyo de sus seguidores: "¡Gracias chicas por el aguante! Pero no curto la onda de esta mujer que su trabajo consta en destruir gente. Le pagan para hablar mal, el día que hable bien de toda la gente a la que destruye la rajan en la tele", expresó Mar.

Este miércoles ambas se encontraron al aire en el ciclo que conduce Ángel de Brito y se cruzaron: “¿Qué? ¿Estás renegando del medio y de los programas de chimentos, que hoy te están dando una oportunidad de trabajo?”, le dijo la panelista.

A lo que Mar respondió: “¿Y por eso yo me tengo que prender a todas las peleas tuyas? Yo no soy como vos”.

“Mamita, hacete cargo de tus palabras... Y la agresiva fuiste vos…”, retrucó Cinthia.

“Hablar de los cuerpos y de la vida de otra mujer es violencia. Ustedes me dicen que yo hago apología de la obesidad y nunca la fomenté. Que comparta algo de un emprendedor, de una torta, no es decirles a mis seguidores ‘coman tortas’, expresó la modelo plus size.

Y Cinthia señaló: “A mí no me parece que representes a una persona que está transitando la obesidad, diciéndole a otra persona ‘gorda’, de una manera despectiva. Porque esas son tus expresiones”.