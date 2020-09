La polémica tapa de la revista Barcelona apuntando contra Juana Viale: "A full con la meritocracia"

La revista Barcelona publicó una nueva tapa para la polémica, con Juana Viale como protagonista. En la portada, se realizó un fotomontaje entre la actriz y Mirtha Legrand.

"Juana Viale, a full con la meritocracia", señala el titulo con el siguiente textual: "Todo lo que tengo lo gané con el sudor de mi herencia".

Cabe aclarar que la revista Barcelona se caracteriza por ser una publicación satírica con humor ácido.

Recordemos que Juana conduce temporalmente "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand" (El Trece) en reemplazo de su abuela debido a la pandemia del coronavirus. La actriz, cada fin de semana, muestra cada vez más cómoda y desenvuelta.

La semana pasada, la actriz estuvo a solas con Jorge Lanata y ambos bancaron la "meritocracia" y Juana aclaró que a ella "No le regalaron nada".

"Hay que laburar para llegar a un lugar, no que te regalen nada...Bueno, yo estoy acá, no es que me lo regalaron. Estoy haciendo todo por mi abuela", expresó Viale. "Aparte vos hace mil años que estás laburando. No te tenés que disculpar", le señaló Lanata.

